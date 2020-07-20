В Египте продлили режим чрезвычайного положения
Он действует в стране с 2017 года.
Фото : Pixabay20 июля 2020, 20:09
Парламент Египта в понедельник большинством голосов продлил еще на три месяца режим чрезвычайного положения, передает zakon.kz со ссылкой на MENA.
Согласно решению, "вооруженные силы и полиция должны делать все необходимое для противодействия терроризму и его финансированию, следить за сохранностью частного и общественного имущества, защищать жизни граждан".
Режим чрезвычайного положения в Египте был введен президентом в апреле 2017 года после двух терактов в Танте и Александрии. Тогда погибли свыше 50 человек, более 100 пострадали.
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