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В Египте продлили режим чрезвычайного положения

Он действует в стране с 2017 года.

Фото : Pixabay20 июля 2020, 20:09

Парламент Египта в понедельник большинством голосов продлил еще на три месяца режим чрезвычайного положения, передает zakon.kz со ссылкой на MENA.

Согласно решению, "вооруженные силы и полиция должны делать все необходимое для противодействия терроризму и его финансированию, следить за сохранностью частного и общественного имущества, защищать жизни граждан".

Режим чрезвычайного положения в Египте был введен президентом в апреле 2017 года после двух терактов в Танте и Александрии. Тогда погибли свыше 50 человек, более 100 пострадали.


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