В Каталонии произошли стычки сторонников независимости с полицией

Между сторонниками независимости Каталонии и полицией произошли столкновения возле монастыря, после приезда туда короля Испании.

В Испании между полицией и сторонниками независимости Каталонии произошли стычки, передает zakon.kz со ссылкой на "РИА Новости".

Столкновения произошли в Каталонии возле монастыря Поблет, который в понедельник посетили король Испании Фелипе VI и королева Летисия.

Сторонники независимости Каталонии собрались в муниципалитете Эсплуга-де-Франколи, в трех километрах от монастыря, и пошли колонной к монастырю с лозунгом "У Каталонии нет короля".

Путь колонне преградили полицейские. Произошли столкновения, полиция применила дубинки. По крайней мере один человек был задержан.

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