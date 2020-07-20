Жительнице ВКО пришлось извиняться за клевету сестры о нехватке медикаментов

Бывший депутат призывает "навести порядок" в соцсетях.

Жительница ВКО Анар Ибраимова опубликовала пост в соцсети, где говорилось о плохом положении Кокпектинской больницы. Однако медучреждение не испытывает нехватки средств и 8 июля начало прием пациентов. Сейчас с диагнозом covid в больнице - один человек, передает zakon.kz.

На данный момент у нас 6 аппаратов, аппарат Гамельтон, С1, это последний аппарат, который нам от области выделили. Фаза 5, 9 -2 аппарата М1 аппарат Синовен. У нас на 2 аппарата больше, чем положено, - рассказала в интервью AstanaTV реаниматолог больницы Нина Щеглова.

Жители и медики ВКО возмутились клеветой. За ложь извинялась сестре Ибраимовой - Жанна, которая работает в этой же больнице.

То, что в этом видео ходило это не соответствует тому что там было сказано, это вообще не правда, не правда это! По больнице у нас все хватает мы днем и ночью лечим, смотрим, аппаратов, всего хватает. Заработную плату ежемесячно получаем, - сообщила Жанна.

Это не первый пост в соцсетях, когда авторы выдают ложь за реальность. Недавнее видео лежащей на земле у больницы в Семее женщины, вызвало волну возмущения. Люди писали о бесчувственных врачах. Но оказалось, что ролик снял и выложил супруг женщины. Постановочный процесс запечатлели камеры наблюдения. После съемки женщина встала и направилась в приемный покой. Общественник и экс-депутат Денис Данилевский считает, с таких провокаторов пора жестче спрашивать.

Любой считает себя глашатаем каким-то, любой считает себя чуть ли не журналистом и политиком и так далее. Я полагаю, чтобы та безнаказанность она приводит как в детском саду - сначала сделает человек плохое, потом сказал извините меня. Надо социальные сети приводить в порядок, - заявил Данилевский.

По закону за клевету грозит штраф в более чем 500 тысяч тенге или арест на 20 суток. За распространение же заведомо ложной информации уже «светит» уголовное наказание, вплоть до лишения свободы на три года.

Я думаю надо же людям задуматься, вряд ли у кого-то 180 МРП есть лишнее. И вряд ли кому-то охота 20 суток сидеть под административным арестом, - рассказал юрист Алексей Божков.

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