В Министерстве обороны РК обсудили вопросы подготовки войск

Также рассмотрено развитие актуальных направлений.

Традиционно новая рабочая неделя началась в оборонном ведомстве с аппаратного совещания. К обсуждению военным руководством были подняты актуальные вопросы жизнедеятельности Вооруженных Сил страны, передает zakon.kz.

Главнокомандующие и командующие войсками, начальники структурных подразделений оборонного ведомства доложили о состоянии дел, выполнении поставленных задач, планов подготовки и обучения войск.

В частности, в Сухопутных войсках проходят командно-штабные и тактико-специальные учения. В условиях сложной эпидемиологической обстановки практические занятия организованы вблизи пунктов постоянной дислокации, без выезда на полигоны. В ходе подготовки к оперативно-тактическим командно-штабным учениям «Алдаспан-2020» проведена штабная тренировка. Плановые прыжки с парашютом за прошедшую неделю выполнили военнослужащие Десантно-штурмовых войск. Курсанты военных вузов сдают ежегодную сессию для перехода на следующий курс. С будущими офицерами организована профессиональная практика.

Также министр обороны заслушал должностных лиц о работах, проводимых в Арыси по ликвидации последствий ЧС.

В рамках оперативной подготовки командующие региональными войсками и родами войск примут участие в оперативной летучке, проводимой вышестоящим штабом. Формат летучек предполагает работу обучаемых в единой обстановке. Командующие должны продемонстрировать нестандартные решения в достижении поставленных им задач, учитывая при этом все аспекты реального состояния Вооруженных Сил. Оперативные летучки проводятся регулярно и направлены на повышение профессиональных навыков командующих, слаженности работы оперативных штабов.

Особое внимание акцентировано на строгом соблюдении карантинных мер и санитарно-противоэпидемических требований в ходе повседневной жизнедеятельности войск, а также контроле личного состава, находящегося на удаленном режиме работы.

Продолжается призыв граждан на срочную воинскую службу. Молодое пополнение уже прибывает в воинские части Вооруженных Сил. Чтобы исключить риски заражения и распространения вируса в армейской среде призывники сдают ПЦР анализы и находятся изолировано от остального личного состава.

В целях безопасности здоровья военнослужащих министр поручил принять меры по сокращению скученности личного состава в казармах и контроле готовности инфраструктуры воинских частей.

В контексте мер противодействия коронавирусу обсуждение коснулось также подразделений биологической защиты и медицинской службы. Современные реалии показали, насколько они востребованы и важны. В этой связи, главой оборонного ведомства дано указание по усилению подготовки специалистов для данных сфер и оснащения современным оборудованием.

Кроме того, в ходе совещания министр напомнил о существующих инструментах обратной связи, посредством которых каждый желающий может обратиться к руководству оборонного ведомства и решить свой проблемный вопрос, не прибегая к иным способам.

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