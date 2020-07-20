В Алматы задержали работников кладбища, которые завышали цену за погребение

Также будут проверены и другие места погребения с целью пресечения незаконных поборов при захоронениях.

Алматинские полицейские задержали работников кладбища, завышавших цену за погребение, передает zakon.kz.

Согласно сообщению МВД РК, в полицию обратились 8 человек с официальными заявлениями на работников кладбищ. По словам обратившихся, у них требовали дополнительную оплату за услуги погребения, вынудив оплатить помимо установленной стоимости еще от 70 до 80 тысяч тенге.

Созданы специальные следственно-оперативные группы для пресечения незаконной деятельности лиц, которые за услуги погребения умерших людей, помимо установленной суммы, брали у родственников погибших дополнительные средства. Чеки при этом не выдавались, деньги работниками предприятия кладбища были незаконно присвоены.

В результате комплекса мероприятий полицейскими установлено и задержано двое граждан, которые уже сознались в содеянном.

Отмечается, что в настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия с участием потерпевших и подозреваемых лиц, по окончанию которых действиям каждого виновного лица будет дана индивидуальная правовая оценка. Кроме того, будут проверены и другие места погребения с целью пресечения незаконных поборов при захоронениях.

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