Более 30 тыс. обращений граждан поступило в отдел АП Казахстана с момента создания в 2019 году

После создания отдела по контролю за рассмотрением обращений в АП Казахстана, по сравнению с 2018 годом, активность заявителей возросла на 40%.

Более 30 тыс. заявлений от граждан поступило в отдел по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента Казахстана с момента создания 22 июля 2019 года, передает zakon.kz.

Указом главы государства 22 июля 2019 года был создан отдел по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента Республики Казахстан, став важным шагом в практической реализации задач по продвижению концепции "слышащего государства". За первый год своей работы сотрудники отдела обеспечили координацию работы всех заинтересованных государственных органов. Особый акцент ставился на повышение качества проработки поступающих обращений.

Всего с момента создания, в поступило свыше 30 тыс. обращений или, в среднем, по 2,5 тыс. обращений ежемесячно. В ходе личных приемов граждан было принято порядка 1800 человек. По сравнению с 2018 годом, активность заявителей, обращающихся в Администрацию Президента возросла на 40%.

Практически каждое поступающее в Администрацию Президента обращение ставится на контроль отдела, оценивающего качество проработки поднимаемых вопросов госорганами.



Анализируя массив поступающих обращений, выявлены системные проблемы, которые волнуют заявителей и формирует рекомендации по совершенствованию работы госорганов.

Обеспечение системного контроля за качеством рассмотрения обращений стало важным фактором повышения степени удовлетворенности заявителей и укрепления доверия к органам власти.

Стоит отметить, что обращения людей касаются различных сфер, от открытия собственного производства и соответственно с последующим созданием рабочих мест, до более серьезных вопросов в виде судебных разбирательств.

Так, например, одному из предпринимателей оказали помощь в реализации проекта по производству нитритной соли на месторождении в Кызылординской области. После обращения в отдел под реализацию проекта акиматом области было выделено 5 гектаров земли, начаты процедуры по подготовке необходимой документации.

Отдел также внимательно относится ко всем обращениям предпринимателей, которые обращаются с жалобами на действия или бездействие государственных органов. Один из последних примеров, обращение ТОО "Exxon corp.-10" в городе Алматы, руководство которого обратилось с жалобой на действия городского департамента экономических расследований, начавшего досудебное расследование в отношении руководства ТОО. В результате проведенной судебно-экономической экспертизы, 5 июня 2020 года прокуратурой Алматы было принято решение о прекращении уголовного дела за отсутствием состава уголовного правонарушения, а в отношении должностных лиц ДЭР и ДГД по Алматы возбуждено дисциплинарное производство.

Огромную помощь отделу оказывают консультанты Ассоциации палат юридических консультантов РК. Экспертные заключения юридических консультантов помогают разобраться в самых сложных делах. Было проведено детальное изучение обращения гражданки Кусаиновой А.Б. с жалобой о несогласии с принятыми судебными актами в отношении ее сына. В результате Генеральным прокурором был внесен протест, Верховный суд удовлетворил и изменил приговор: действия осужденного переквалифицированы, а человек был освобожден из-под стражи.

Однако за период работы есть и позитивные случай в работе отдела. Например, один из авторов издания "Фотоэнциклопедия Казахстана" В.Пронин обратился с просьбой оказать поддержку в развитии уникального проекта. После приема у Помощника Президента, буквально в течение нескольких дней, Министерством информации и общественного развития РК было выдано свидетельство о постановке на учет периодического печатного издания, информационного агентства и сетевого издания "Фотоэнциклопедия Казахстана".

Есть и другие примеры, когда участие отдела помогает гражданам решить сложные жизненные ситуации.

Заявитель Галай К.Н. обратилась с благодарностью за оказанную помощь в оформлении регистрации в городе Алматы ее бабушки, так как сама бабушка после длительного проживания в городе Москве решила вернуться в родной город Алматы.

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