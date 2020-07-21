Лукашенко: Нам надо Казахстан подтянуть к Беларуси
Он также призвал нового посла развивать промышленные связи с Казахстаном.
Фото : БелТА21 июля 2020, 01:01
Президент Беларуси Александр Лукашенко дал наставления новому чрезвычайному и полномочному послу Беларуси в Казахстане Павлу Утюпину, передает zakon.kz со ссылкой на БелТА.
Я Президенту (Казахстана) поклялся, что приедет очень толковый и порядочный человек. Для нас очень важна промышленность там. Поэтому не думай, что ты уезжаешь для отдыха, - сказал он.
Лукашенко заявил, что нужно развивать промышленные связи с Казахстаном.
Нам надо Казахстан подтянуть к Беларуси. У нас развито сельхозмашиностроение, компетенции у нас приличные - то, чего нет у них. Я очень надеюсь, что твой опыт работы в промышленном секторе поможет нам справиться с решением задач по расширению товарооборота с Казахстаном. Страна интересная, люди интересные, и очень большой объем работы, - сказал глава государства.
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