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Женщина продавала лекарства по завышенным ценам в Туркестанской области

У нее изъяли 28 видов медикаментов в количестве более 300 упаковок и медицинские средства.

Фото : МВД РК21 июля 2020, 01:37

Полицейские Туркестанской области задержали женщину, которая незаконно открыла у себя процедурный кабинет и реализовывала лекарства по завышенным ценам, передает zakon.kz.

Согласно сообщению от МВД РК, при проверке стражи порядка изъяли у женщины 28 видов медикаментов в количестве более 300 упаковок и медицинские средства.

Также, установлено, что жительница Келесского района занималась процедурными услугами у себя дома. Как оказалось, она работала незаконно.

Всего же за время проведения оперативно-профилактических и рейдовых мероприятий по выявлению фактов незаконной реализации лекарственных препаратов по завышенным ценам полицейскими ДП Туркестанской области зарегистрировано 25 фактов и изъято около двух тысяч различных лекарств и медицинских средств.


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