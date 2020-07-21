21 июля на большей части РК пройдут дожди с грозами

В областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

С фронтальной деятельностью на большей части территории Казахстана местами пройдут дожди с грозами, лишь на юго-западе и северо-западе РК сохраняется погода без осадков, сообщает zakon.kz.

Местами ожидаются усиление ветра, шквал, возможен град, на юго-западе - пыльная буря - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются шквал, возможен град, усиление ветра 15-20, днем порывы 23-28 м/с.

В Карагандинской области местами ожидаются шквал, возможен град, усиление ветра 15-20, днем порывы 23 м/с.

В Павлодарской, Костанайской, Акмолинской областях местами шквал, возможен град, усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются шквал, возможен град, усиление ветра 15-20 м/с.

В Жамбылской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются шквал, усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматинской, днем в Атырауской областях местами ожидаются усиление ветра 15-20 м/с.

В Туркестанской, Кызылординской областях днем местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Мангистауской области днем местами ожидаются пыльная буря, усиление ветра 15-20 м/с.

Днем в Алматинской, Туркестанской, на юге Западно-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областей сохраняется сильная жара, в Мангистауской, Атырауской областях сохраняется сильная, местами очень сильная жара.

В Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, на большей части Костанайской, Туркестанской, Кызылординской, местами в Алматинской, Карагандинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды в Алматы: днем 31°, облачно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 24°, облачно, дождь.

Прогноз погоды на 21 июля.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!