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В сенат США внесли резолюцию против участия России в G7

Перспективы принятия документа конгрессом неясны.

Фото : tvzvezda21 июля 2020, 06:49

Группа сенаторов-демократов внесла в сенат США проект резолюции против участия России в заседаниях "большой семерки", сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Вместо того, чтобы использовать все инструменты в нашем распоряжении, чтобы бороться с российскими угрозами нашим войскам, выборам и суверенитету демократических стран по всему миру, президент (Дональд) Трамп пытается нормализовать отношения США (с Россией) и вознаградить Кремль. Сегодняшняя резолюция ясно дает понять, что сенат США будет против повторного принятия России, пока она не прекратит пагубные действия против Украины, наших союзников и Соединенных Штатов, - говорится в проекте резолюции.

Перспективы принятия документа конгрессом неясны.

Трамп отложил намечавшуюся на июнь встречу G7 на сентябрь и предложил провести ее с участием России, Индии, Австралии и Южной Кореи. Ряд других членов "семерки" воспротивились расширению состава. Россия не участвует в работе группы с 2014 года.

Россия ранее опровергала обвинения США во вмешательстве в американские выборы и в дела сопредельных с РФ государств.


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