В сенат США внесли резолюцию против участия России в G7
Перспективы принятия документа конгрессом неясны.
Фото : tvzvezda21 июля 2020, 06:49
Группа сенаторов-демократов внесла в сенат США проект резолюции против участия России в заседаниях "большой семерки", сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.
Вместо того, чтобы использовать все инструменты в нашем распоряжении, чтобы бороться с российскими угрозами нашим войскам, выборам и суверенитету демократических стран по всему миру, президент (Дональд) Трамп пытается нормализовать отношения США (с Россией) и вознаградить Кремль. Сегодняшняя резолюция ясно дает понять, что сенат США будет против повторного принятия России, пока она не прекратит пагубные действия против Украины, наших союзников и Соединенных Штатов, - говорится в проекте резолюции.
Перспективы принятия документа конгрессом неясны.
Трамп отложил намечавшуюся на июнь встречу G7 на сентябрь и предложил провести ее с участием России, Индии, Австралии и Южной Кореи. Ряд других членов "семерки" воспротивились расширению состава. Россия не участвует в работе группы с 2014 года.
Россия ранее опровергала обвинения США во вмешательстве в американские выборы и в дела сопредельных с РФ государств.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5032757-dc0a5d262e2c06f43b184ae6e5637478
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...