У всех испытывавших в МГМУ вакцину против COVID-19 выработался иммунитет

По их словам, через три недели, когда запускается реакция иммунной системы, наступает максимум с точки зрения защиты.

Иммунитет к коронавирусу выработался у всех добровольцев, испытывающих на себе вакцину в Сеченовском университете, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости

Появляется он обычно уже через несколько дней после вакцинации, - заявила руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук.

Ранее сообщалось, что вторая группа добровольцев, испытывающих на себе вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, выписана в понедельник, первую группу выписали 15 июля.

У всех добровольцев иммунитет был… Это индивидуальная реакция на введение вакцины, но обычно это составляет несколько дней. Первая защита – буквально через несколько дней, - рассказала Смолярчук, отвечая на вопрос, как быстро после вакцинации вырабатывается иммунитет.

По ее словам, через три недели, когда запускается реакция иммунной системы, наступает максимум с точки зрения защиты.

Как долго будет сохраняться иммунитет от прививки, сказать пока сложно, пояснила Смолярчук, так как на этот вопрос должны ответить ученые после следующей фазы клинических исследований.

Если вакцина докажет свою эффективность, будет зарегистрирована, начнутся масштабные крупные пострегистрационные исследования, с вовлечением большого количества людей, которые будут провакцинированы и за которыми будут наблюдать, чтобы ответить на вопрос, как долго сохраняется иммунитет, - отметила Смолярчук.

Клинические испытания вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, начались в Сеченовском университете 18 июня. Испытания вакцины также проводятся на добровольцах в госпитале имени Бурденко Минобороны России.

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