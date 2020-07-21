Хищных птиц на цепях держала владелица чайханы в Туркестанской области

Согласно экспертизе хищные птицы оказались черными коршунами и чеглоками.

В Туркестанской области изъяли хищных птиц у владелицы чайханы, сообщает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В дежурную часть Тулькубасского районного отдела полиции (РОП) поступило сообщение от инспектора природоохранной полиции Н. Муздыбаева о том, что в чайхане, расположенной в поселке Азаттык, обнаружены несколько птиц, похожих на хищных.

Прибывшие на место происшествия полицейские Тулькубасского РОП установили, что владелица чайханы незаконно содержала шесть птиц в клетке во дворе заведения. Согласно экспертизе изъятые в качестве вещественных доказательств хищные птицы оказались черными коршунами и чеглоками, – говорится в сообщении.

По данному факту составили административный протокол по статье 389 Кодекса РК об административных правонарушениях "Незаконные приобретение, сбыт, провоз, ввоз, вывоз, хранение видов диких животных и растений". Собранные материалы будут направлены в суд для принятия соответствующего решения.

Полицейские предупреждают казахстанцев о том, что согласно санкций данной статьи КоАП незаконные приобретение, сбыт, провоз и хранение видов диких животных и растений влекут штраф в размере 10 месячных расчетных показателей (МРП, 27 780 тенге), на субъектов малого предпринимательства – 30 МРП (83 340 тенге); на субъектов среднего предпринимательства – 50 МРП (138 900 тенге); на субъектов крупного предпринимательства – 70 МРП (194 460 тенге) с конфискацией видов диких животных и растений и их продукции.

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