Две женщины обокрали пенсионерку на полмиллиона тенге в СКО

В тот же день подозреваемые в краже были задержаны.

Сотрудниками отдела полиции Мамлютского района задержаны две женщины, подозреваемые в краже денег и золотых изделий из дома пенсионерки, сообщает zakon.kz.

В полицию поступило заявление от 76-летней жительницы села Покровка. По словам пенсионерки к ней домой пришла незнакомая женщина, представилась госслужащей и стала уточнять общие сведения. В это время с заднего двора в дом пробрался неизвестный и похитил деньги и золотые изделия. Общая сумма ущерба: более 580 тысяч тенге, - говорится в сообщении пресс-службы ДП СКО.

По словам и.о. начальника ОП Мамлютского района майора полиции Жениса Темирбекова, в тот же день подозреваемые в краже были задержаны. На территории соседнего Жамбылского района была остановлена автомашина, в которой находились две женщины: 42-летняя ранее не судимая жительница райцентра Мамлютка и 48-летняя ранее судимая жительница Узункольского района Костанайской области.

В ходе осмотра у них были обнаружены и изъяты похищенные золотые изделия и деньги.

Данный факт внесен в единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 188 УК РК "Кражи". Идет следствие. Решается вопрос о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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