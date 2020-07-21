Казахстанcкие промоутеры проведут вечер бокса в Минске

Там выступит целый ряд отечественных мастеров кожаной перчатки.

Одна из казахстанских промоутерских компаний решила организовать вечер бокса в столице Беларуси Минске, пока на Родине продолжается действие карантина, передает zakon.kz.

Вечер бокса состоится 26 июля. По планам организаторов, на нем выступят казахстанские боксеры Айдос Ербосынулы, Нурсултан Жанабаев и Нурсултан Аманжолов. При этом Ербосынулы проведет защиту своих чемпионских титулов WBO Global, WBC Asia и WBA International. Кроме того, в Минске компанию соотечественникам составит объявившая о возвращении на профи-ринг Фируза Шарипова.

Также в Минске состоится дебют на профи-ринге казахстанцев Бека Нурмаганбета и Евгения Павлова.

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