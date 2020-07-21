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Казахстанcкие промоутеры проведут вечер бокса в Минске

Там выступит целый ряд отечественных мастеров кожаной перчатки.

Фото : pixabay.com21 июля 2020, 09:22

Одна из казахстанских промоутерских компаний решила организовать вечер бокса в столице Беларуси Минске, пока на Родине продолжается действие карантина, передает zakon.kz.

Вечер бокса состоится 26 июля. По планам организаторов, на нем выступят казахстанские боксеры Айдос Ербосынулы, Нурсултан Жанабаев и Нурсултан Аманжолов. При этом Ербосынулы проведет защиту своих чемпионских титулов WBO Global, WBC Asia и WBA International. Кроме того, в Минске компанию соотечественникам составит объявившая о возвращении на профи-ринг Фируза Шарипова.

Также в Минске состоится дебют на профи-ринге казахстанцев Бека Нурмаганбета и Евгения Павлова.

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☝????В это нелегкое время для нашей страны и всего мира. ✊????Наша команда решила организовать вечер профессионального бокса для настоящих фанатов и болельщиков этого спорта. ????Вечер бокса состояться 26 июля 2020 года в г. Минск (Белоруссия). ????На профессиональной арене дебютируют наши бойцы Бек Нурмаганбет и Евгений Павлов. ????Так же состоятся защита титулов Айдоса Ербосынулы и Нурсултана Жанабаева и на ринг в свой черед выйдет наш соотечественник Нурсултан Аманжолов. ????Нам нужно напомнить людям, насколько потрясающий этот спорт. Во время этого периода мы хотим поддержать нашу страну яркими победами. ????????Трансляция боя будет проходить в нашей стране на канале "Хабар". ????Время и соперников мы объявим позже! . . . #SuleimenTeam #kazakstan #suilemenpromotions #boxing #worldchampion #champions #wbc #wba #ufs #kazakchampions

Публикация от ???????????????????????????????? ℙ???????????????????????????????????? (@suleimen_promotions_official) 16 Июл 2020 в 3:45 PDT


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