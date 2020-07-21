Машину с поддельным алкоголем задержали на трассе Алматы-Капшагай

Автомобиль следовал в Талдыкорган без каких-либо разрешительных документов на продукцию.

Сотрудники Департамента экономических расследований по Алматинской области Комитета по финансовму мониторингу МФ РК на трассе Алматы-Капшагай задержали грузовую автомашину марки "Mersedes", передает zakon.kz.

Как отмечается, автомобиль следовал в Талдыкорган с 5 тоннами поддельной алкогольной продукции без каких-либо разрешительных документов.

Установлено, что алкогольная продукция принадлежит жителю Алматинской области 1993 г.р. При обыске изъято 1000 штук 5-ти литровых бутылей со спиртосодержащим веществом, - рассказали в КФМ.

По данному факту начато расследование. Назначены все необходимые экспертизы, после которых будет решен вопрос о дальнейшей передаче спирта в Управление здравоохранения акимата Алматинской области.

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