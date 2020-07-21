Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

На 6 млн тенге оштрафовали водителей в Карагандинской области за перегруз

Всего за 6 месяцев этого года проверено 4 606 единиц крупногабаритного автотранспорта.

Фото : gov.kz21 июля 2020, 09:33

В Карагандинской области взялись за перегруженный транспорт, сообщает zakon.kz.

Как правило, большегрузы портят дороги и сокращают срок их эксплуатации. Сотрудники инспекции транспортного контроля совместно с дорожно-патрульной службой за 10 дней июля выявили 47 фактов нарушений. Водители оштрафованы в общей сложности на 6 млн тенге.

Больше всего нарушений - 22 - зарегистрировано на участке дороги Нура - Осакаровка. Ещё 13 зафиксировали во время рейда на трассе Караганда - Тогызкудук - Ботакара. На отрезке дороги Кызылорда - Павлодар, вблизи сельского округа Красная поляна (Шетский район), выявили восемь фактов перегруза автомобилей и перевозки товара без соответствующих накладных.

В Караганде проверили два большегруза и выявили четыре нарушения. Вес автомобилей превышал допустимый, отсутствовали необходимые документы на перевозимый груз, один из водителей отклонился от положенного маршрута.

Всего за 6 месяцев этого года проверено 4 606 единиц крупногабаритного автотранспорта, выявлено 967 нарушений законодательства.

За последние 2 года на территории Карагандинской области было отремонтировано свыше 800 км автомобильных дорог областного значения. В этом году ремонтными работами охвачен 561 км.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты