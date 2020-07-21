На 6 млн тенге оштрафовали водителей в Карагандинской области за перегруз
Всего за 6 месяцев этого года проверено 4 606 единиц крупногабаритного автотранспорта.
Фото : gov.kz21 июля 2020, 09:33
В Карагандинской области взялись за перегруженный транспорт, сообщает zakon.kz.
Как правило, большегрузы портят дороги и сокращают срок их эксплуатации. Сотрудники инспекции транспортного контроля совместно с дорожно-патрульной службой за 10 дней июля выявили 47 фактов нарушений. Водители оштрафованы в общей сложности на 6 млн тенге.
Больше всего нарушений - 22 - зарегистрировано на участке дороги Нура - Осакаровка. Ещё 13 зафиксировали во время рейда на трассе Караганда - Тогызкудук - Ботакара. На отрезке дороги Кызылорда - Павлодар, вблизи сельского округа Красная поляна (Шетский район), выявили восемь фактов перегруза автомобилей и перевозки товара без соответствующих накладных.
В Караганде проверили два большегруза и выявили четыре нарушения. Вес автомобилей превышал допустимый, отсутствовали необходимые документы на перевозимый груз, один из водителей отклонился от положенного маршрута.
Всего за 6 месяцев этого года проверено 4 606 единиц крупногабаритного автотранспорта, выявлено 967 нарушений законодательства.
За последние 2 года на территории Карагандинской области было отремонтировано свыше 800 км автомобильных дорог областного значения. В этом году ремонтными работами охвачен 561 км.
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