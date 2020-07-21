Больше использовать отечественные товары потребовал Женис Касымбек

Буду лично контролировать - аким.

Во время карантина одним из приоритетов должна стать поддержка отечественного производства. Аким Карагандинской области Женис Касымбек возьмёт на личный контроль использование казахстанских и местных товаров, особенно на проектах, реализуемых по госпрограммам, сообщает zakon.kz.

Вопросы развития местного содержания обсудили на аппаратном совещании в режиме онлайн.

Отмечено, что предприятия обрабатывающей промышленности освоили выпуск новой продукции.

К примеру, в сфере стройиндустрии в области действует 150 производителей. Ассортимент местных товаров большой: цемент, железобетонные изделия, металлопластик, радиаторы, арматура, сухие строительные смеси и многое другое. В этой отрасли по Карте индустриализации было запущено 13 проектов на общую сумму порядка 25 млрд тенге с созданием более тысячи новых рабочих мест.

По программе «Экономика простых вещей» уже одобрены 7 проектов стройиндустрии.

Идёт развитие и в таких отраслях, как машиностроение, химическая промышленность, лёгкая промышленность.

В области зарегистрировано 215 перерабатывающих предприятий пищевой промышленности. В сфере АПК реализуется 31 инвестиционный проект, 12 из которых по переработке сельскохозяйственной продукции. В 2020 году запланирован ввод 8 проектов по переработке.

Управление государственных закупок представило анализ доли местного содержания в проектах «Экономика простых вещей» по шести отраслям. Наиболее высокий показатель - 87,2% - отмечается по строительным материалам. В пищевой промышленности он составляет 67,2%, в лёгкой - 46,4%.

Женис Касымбек поручил взять на особый контроль использование отечественных товаров на объектах Дорожной карты занятости.

Буду лично контролировать, чтобы подрядчики максимально закупали продукцию, которая производится в Казахстане и нашей области. Акимы городов и районов также должны усилить контроль местного содержания. Это рабочие места и налоги! Надо загружать своих жителей работой, - подчеркнул аким области.

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