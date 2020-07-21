Когда в Казахстане возобновят плановые операции
Проект предусматривает 2 этапа возобновления плановой медицинской помощи в зависимости от узкопрофильности оказания услуг населению.
Фото : uralpress.ru21 июля 2020, 09:42
Два этапа возобновления плановой медицинской помощи разработаны Министерством, сообщил на заседании правительства министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент zakon.kz.
Министерством разработан проект плана по поэтапному возобновлению оказания плановой медицинской помощи населению, в том числе высокотехнологичной. Проект предусматривает 2 этапа возобновления плановой медицинской помощи в зависимости от узкопрофильности оказания услуг населению и от степени задействованности медицинских организации в борьбе с COVID-19, — сообщил Цой.
Он добавил, что при занятости стационаров менее 50%, после соответствующей дезобработки. планируется открыть профильные и плановые койки на 50%, при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований.
Айша Тулеубекова, Нур-Султан
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