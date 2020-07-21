Что ждет экономику Казахстана и мира осенью 2020 года

Gо прогнозам экспертов, мировая экономика сократится на 3,4% в сравнении с 2019 годом.

Борьба с пандемией коронавируса в Казахстане и мире продолжается, а это значит, что правительствам по-прежнему придется находить баланс между ограничительными мерами для сохранности здоровья населения и поддержкой экономики. О том, что всех нас ждет осенью в экономике, выяснил корреспондент zakon.kz.

Более полугода назад коронавирус захватил мир стремительными темпами и до сих пор не позволяет людям жить, как раньше. Из-за этого ситуация в мировой экономике по-прежнему остается сложной.

Несмотря на то, что постепенно восстанавливаются промышленность и торговля, а страны начали открывать воздушные и наземные границы, глобальных улучшений в мировой экономике пока не предвидится. Наоборот, осень может стать временем повторного экономического упадка из-за возможной второй волны коронавируса. Согласно последним сообщениям ВОЗ, если страны не будут принимать ограничительные меры и строго соблюдать рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции, то уже в октябре-ноябре мир может захлестнуть вторая волна заболеваемости. Если это случится, то странам придется опять вводить жесткие карантинные меры, закрывать границы, ограничивать экспорт и импорт, вводить сокращенный рабочий день или вовсе останавливать предприятия. К примеру, сейчас такая ситуация наблюдается в Казахстане, который ввел строгий карантин из-за роста заболеваемости в стране. Сложной остается ситуация в России, Украине и других странах СНГ, - констатировал эксперт Юрий Мазур.

По прогнозам Всемирной торговой организации (ВТО), в 2020 году объем торговли потребительскими и промышленными товарами сократится на 13-23%. В первом квартале объем мировой торговли уже сократился на 3%, а во втором, по прогнозам ВТО, объем торговли сократится на 18% - 18,5%. При чем, сокращение торговли произойдет практически во всех секторах. Уже сегодня наблюдается рекордное падение объемов торговли смартфонами и бытовой техникой, строительными материалами, сырьем и другими товарами. Но есть и хорошая новость. ВТО прогнозирует быстрое восстановление мировой экономики в 2021 году и обещает рост на 21-24% в год. Это хорошие темпы роста, учитывая современные реалии.

Также в текущем году будет отмечено сокращение прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Организация UNCTAD прогнозирует снижение ПИИ в 2020 году до 40% в сравнении с 2019 году. Согласно последнему отчету UNCTAD, объем ПИИ в 2020 году составит около 1 трлн.долларов, что даже ниже, чем в 2005 году. В 2021 году также будет снижен объем ПИИ в районе 5%-10%, а восстановление инвестиционного рынка будет отмечено не ранее 2022 года.

Эта ситуация вполне логичная и предсказуемая. Сегодня мировые рынки остаются неустойчивыми, и инвестиции в международные проекты очень рискованные. Главными отраслями инвестирования вероятно останутся нефтяной и газовый секторы, информационные технологии и блокчейн, медицина и ряд других. Тем не менее, рынок нефти, который обвалился в марте текущего года до рекордных отметок, продолжает восстановление, но достаточно медленно. Во-первых, страны продолжают производить больше нефти, чем необходимо, создавая профицит на рынке. Во-вторых, спрос на нефть и нефтепродукты остается низким из-за продолжающихся карантинных мероприятий. Полностью восстановиться нефтерынок вероятно сможет не ранее начала 2021 года, - считает Юрий Мазур.

Что касается основных мировых рынков, то здесь также не все гладко. Финансовый рынок до сих пор “штормит”. Эксперт напомнил, что доллар терпит нападки с разных сторон из-за огромной дополнительной эмиссии, проведенной ФРС весной этого года. Ситуацию в ЕС специалисты также не могут назвать оптимистичной: страны-участники не могут договориться о размерах субсидий для восстановления экономики и принципах ее распределения.

Это значит, что и евро может оказаться на грани краха. В то же время усиливается влияние китайского юаня, при этом торговая напряженность между США и Китаем продолжается. Что касается фондового рынка, то здесь сегодня наблюдается рост основных индексов: NASDAQ, Dow Jones и S&P 500. Это свидетельствует о постепенном восстановлении рынка. Однако в случае наступления второй волны коронавируса фондовый рынок может довольно быстро откатиться назад, - пояснил Юрий Мазур.

В то же время наблюдается рост рынка драгоценных металлов. В частности, золото впервые за пять лет преодолело отметку в 1800 долларов за унцию. Как прогнозируют эксперты, в ближайшее время стоимость желтого металла будет только увеличиваться из-за притока институциональных инвесторов и активности покупателей. Иными словами, золото в очередной раз подтвердило право называться защитным активом, который не только успешно пережил кризис, но и укрепился в стоимости.

В целом, по прогнозам экспертов, мировая экономика сократится на 3,4% в сравнении с 2019 годом.

Я вполне разделяю эти прогнозы, так как восстановление экономики в мире происходит медленными темпами, а наступление второй волны коронавируса может отбросить мировую экономику назад. Сегодня весь мир занят поиском вакцины от СOVID-19. Планируется, что уже к концу года США, Китай, Россия и ряд других стран завершат тестирование вакцины на людях и смогут поставлять ее в массовое обращение. Как только коронавирус будет обуздан, а угроза пандемии будет минимизирована, мировая экономика начнет стремительное восстановление, - заключил Юрий Мазур.

Альберт Ахметов

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