Fitch присвоило АО "Казына Капитал Менеджмент" РДЭ "BB+"/прогноз "Стабильный"

Уровень способности и готовности государства предоставлять ККМ поддержку очень высок.

Fitch Ratings присвоило АО "Казына Капитал Менеджмент" (ККМ) долгосрочные рейтинги дефолта эмитента ("РДЭ") в иностранной и национальной валюте "BB+" со "Стабильным" прогнозом. Fitch также присвоило ККМ рейтинг по национальной шкале "AA (kaz)", сообщает zakon.kz.

Рейтинг отражает мнение Fitch о сильных связях ККМ с Республикой Казахстан ("BBB"/прогноз "Стабильный"/"F2").

ККМ представляет собой фонд фондов прямых инвестиций, призванный содействовать устойчивому развитию национальной экономики и инфраструктуры прямых инвестиций в Казахстане. Баланс фонда составляет 190 млрд тенге. Деятельность ККМ сфокусирована на несырьевых секторах экономики, таких как инфраструктура, транспорт и логистика, энергетика и технологии.

Аналитики Fitch отмечают, что при составлении рейтинга рассматривали фонд как организацию, которую в конечном итоге контролирует государство, как и другие сопоставимые связанные с государством компании второго эшелона, поскольку ККМ в рамках государственных мандатов оказывает содействие развитию инвестиционной инфраструктуры и способствует диверсификации экономики.

По мнению Fitch, уровень способности и готовности государства предоставлять ККМ поддержку очень высок. Государственное фондирование включает как краткосрочные, так и долгосрочные заимствования, а также взносы капитала, на которые суммарно приходилось 72% от активов, размер которых составлял 190 млрд тенге на конец 2019 г.

Вместе с тем аналитики Fitch подчеркивают сильные социально-политические последствия в случае дефолта ККМ, что может временно поставить под угрозу исполнение государственных программ, а также мер, предпринятых государством в последние 10 лет по развитию инфраструктуры прямых инвестиций в Казахстане. Фонд осуществляет проекты от возобновляемой энергетики до коммунального сектора, пищевой промышленности, инфраструктуры и природных ресурсов. И эти проекты, по мнению Fitch, имеют высокую социально-политическую значимость для государства в рамках Государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан. С учетом политически чувствительных факторов Fitch полагает, что приостановка предоставления услуг в случае дефолта ККМ имела бы существенные политические последствия для самого суверенного эмитента.

Исходя из методологии Fitch по рейтингованию компаний, связанных с государством, ККМ является структурой, кредитно связанной с государством, что отражает сильные связи с государством, так как государство является конечным (хотя и непрямым) 100-процентным собственником ККМ, а также готовность государства предоставлять поддержку при необходимости. Это дает РДЭ с нотчингом вниз на два уровня относительно суверенного РДЭ "BBB".

Справка:

АО "Kазына Капитал Менеджмент" – фонд фондов прямых инвестиций, созданный в 2007 году, основной миссией которого является развитие инфраструктуры private equity в Казахстане в целях содействия устойчивому экономическому развитию Казахстана. Является дочерней организацией АО "НУХ "Байтерек". Дополнительную информацию можно найти на сайте: kcm-kazyna.kz.

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