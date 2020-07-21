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Только четверть японцев высказались за проведение Олимпиады в 2021 году

По планам организаторов, спортивное мероприятие стартует 23 июля 2021 года.

Фото : Deutsche Welle21 июля 2020, 09:52

Только четверть жителей Японии высказались за проведение Олимпийских игр в Токие в 2021 году. Большинство поддержало дальнейший перенос сроков, либо отмену мероприятия, передает zakon.kz со ссылкой на Global Times.

Трехдневный общенациональный опрос был проведен информационным агентством Kyodo.

36,4% респондентов поддерживают дальнейший перенос сроков, в то время как 33,7% считают, что мероприятие должно быть отменено полностью. Большинство из них не верят в том, что пандемия может быть сдержана во время игр.

Другой опрос, проведенный газетой Asahi Shimbun, показал, что 33% поддерживают проведение Игр в 2021 году, а 61% высказались за еще один перенос или отмену.

Решение о переносе сроков проведения игр 2020 года было принято в марте. По планам организаторов, Олимпиада в Токио стартует 23 июля 2021 года.

Тем не менее, власти Японии заявили, что дальнейшая отсрочка не обсуждается.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что игры могут стать "уникальной вехой для всего мира". Он также отметил, что они могут стать первой всемирной встречей после коронавируса.


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