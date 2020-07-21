Боровое закрыли для отдыхающих

В курортных зонах Акмолинской области будут выставлены блокпосты.

В связи с регистрацией массовых скоплений людей в местах отдыха на водоемах, ростом заболеваемости коронавирусом и низким уровнем гражданской ответственности среди отдыхающих с 00.00 часов 24 июля курортные зоны Акмолинской области закроют для туристов, передает zakon.kz.

По информации управления внутренней политики области, Боровое и Зеренда, как территориально приближенные санаторно - курортные места к столице, до завершения локдауна не будут принимать отдыхающих. Кроме того, не доступны будут и водоемы пристоличной зоны - Аршалынского, Целиноградского, Шортандинского, Аккольского и Ерейментауского районов.

Будет запрещена деятельность арендуемых пляжей, саун, бассейнов при отелях. Деятельность развлекательных и торговых точек, расположенных на береговой линии водоёмов, лодочных станций будет приостановлена. Отельерам запрещается вести прием заявок на бронирование. Все эти меры направлены на снижение роста заболеваемости. Просим с пониманием отнестись к ситуации и воздержаться от поездок в зоны отдыха и посещений мест массового скопления людей, - отметили в областном пресс-центре COVID-19.

Напомним, что ежедневно мобильными мониторинговыми группами, в состав которых вошли сотрудники управления туризма, районного и поселкового акиматов, полиции и других заинтересованных органов проводятся рейды по соблюдению постановления главного санитарного врача области на озерах Бурабайского, Зерендинского и Ерейментауского районов и работа по привлечению к административной ответственности нарушителей. Порядка 500 штрафов было наложено за летний период.

К слову, на въездах в зоны отдыха будет установлено десять блок-постов и ограничено движение автотранспорта.

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