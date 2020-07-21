Как усиление карантина в столице повлияло на заболеваемость COVID-19

Было отмечено снижение обращений с 4300 до 2000 в сутки. Количество выздоровевших увеличилось в два раза, каждый день по 400 человек выздоравливают.

В результате усиления карантина наблюдается стабилизация ситуации, сообщил на заседании правительства аким Нур-Султана Алтай Кульгинов, передает корреспондент zakon.kz.

В результаты мер усиленного карантина на сегодняшний день наблюдается стабилизация ситуации. Зараженных КВИ 8 994 человек. 5511 человек или 64% выздоровели. К сожалению умерло 212 человек. 2262 человек получают лечение в стационарах. Пациентов в тяжелом состоянии снизилось на 30%, - сообщил Кульгинов.

По его словам , увеличены инфекционные и провизорные стационары возросли с трех до 16, то есть на 3 911 коек мест. В резерве еще тысяча стационарных коек.

Также он подчеркнул, что на сегодня увеличено количество проводимых ПЦР тестирований. Так, если в начале карантина у нас была только одна лаборатория, которая проводила 300 тестов, а на сегодняшний день лабораторий 9 работают, которые проводят в день более 5000 тестов.

Мы видим снижение обращений с 4300 до 2000 в сутки. Количество выздоровевших увеличилось в два раза, каждый день по 400 человек выздоравливают, - отметил аким.

Он напомнил, что с 12 июля из Турции, России и Индии было привезено более 80 тысяч тонн медицинских препаратов, сегодня и завтра будет привезено лекарственных средств из России и Беларуси.

Мы пропорционально распределяем средства по всем аптекам нашего города. Стационарные лекарственные средства мы контролируем. На сегодня с полицией и волонтерами проводим работу. В ходе рейдов мы выявили 41 фактов, виновные привлечены к ответственности. Проводится также разъяснительная работа в парках и местах скопления людей, - заключил Кульгинов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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