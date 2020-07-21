Мамин дал поручения Минздраву и акимам

Особое внимание он поручил уделить регионам. В частности, обеспечить их аппаратами ИВЛ, лекарствами и ПЦР-тестами.

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин дал поручения министерствам и акиматам по обеспечению качественной и доступной медицинской помощи во всех регионах, передает корреспондент zakon.kz.

По словам главы кабмина, в стране стабилизируется эпидемиологическая ситуация. Прирост по республике составляет 2,1%, в некоторых регионах еще меньше. Например, прирост за сутки в Шымкенте составил 1%, в Кызылординской области - 0,9%, в Туркестанской области - 0,8%, Актюбинской области - 0,5%.

Главная задача добиться устойчивого снижения уровня заболеваемости во всех регионах. Поэтому есть соответствующие поручения главы государства, нам надо принять мер по обеспечению качественной и доступной медицинской помощи в полном объеме, особенно в сельских населенных пунктах, - отметил премьер-министр.

Он поручил министерствам здравоохранения и индустрии, а также акиматам обеспечить больницы в регионах аппаратами ИВЛ в соответствии с потребностями. Министерству здравоохранения совместно с акиматами и министерством сельского хозяйства до конца июля организовать работу по ПЦР-тестированию в регионах на базе ветеринарных лабораторий. Кроме того, проработать эффективную логистику доставки анализов в лаборатории регионов.

Министерствам индустрии, здравоохранения и финансов в срочном порядке отработать вопрос оснащения регионов передвижными медицинскими комплексами, цифровыми рентген аппаратами. Министерству здравоохранения и акиматам обеспечить четкое исполнение графика доставки необходимого количества концентратов и медицинских газов в регионы в срок до двух недель, - добавил Аскар Мамин.

"СК-Фармации" было поручено до конца июля закупить и распределить лекарственные средства в регионах в дополнительном месячном объеме, а также установить четкую систему планирования их потребности.

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