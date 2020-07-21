Более 306,5 тысяч обращений отправили алматинцы в Open Almaty за полгода

Количество обращений в Open Almaty увеличилось на 518% в сравнении тем же периодом прошлого года.

В Общественную приемную акимата Алматы Open Almaty с января по июнь 2020 года поступило более 306,5 тыс. обращений жителей, передает zakon.kz.

На сегодня 0,3% из них находятся в работе, по остальным — предоставлены ответы. В сравнении с аналогичным периодом 2019 года количество обращений увеличилось на 518%. Причина роста показателя – введенный режим карантина в г. Алматы, - сообщили в общественной приемной.

Как отмечается, с 16 марта Open Almaty функционирует в качестве контакт-центра, оперативно консультирующего горожан о принимаемых властями мерах по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

При этом не прекращается прием и регистрация обращений по различным направлениям жизнедеятельности города: благоустройство, обрезка деревьев и уборка мусора, ремонт дорог и замена инженерных сетей, получение направлений в детские сады и иные обращения, которые относятся к компетенции акимата города.

Из общего количества обращений — 90% поступили через контакт-центр Open Almaty (1308, 338-33-88), на обращения, поданные через социальные сети и портал open-almaty.kz, приходится соответственно 6,4% и 3,2% заявок горожан.

Топ-5 обращений выглядит следующим образом: заявки жителей на социальную помощь продуктами и медикаментами (76,6 тыс.), разъяснения по вопросам въезда/выезда в/из Алматы (36 тыс.), передвижения по Алматы (22,2 тыс.), получению пособий (22,1 тыс.) и возмещения оплаты коммунальных услуг (22 тыс.).

При этом наибольшее количество письменных обращений в разрезе районов города поступило в адрес аппарата акима Бостандыкского района — 8,2% от общего числа всех письменных обращений за полугодие. Далее следуют аппараты акимов Ауэзовского (6,5%), Алмалинского (5,1%), Медеуского (4,2%), Алатауского, Жетысуского (2,2%), Турксибского (2,2%) и Наурызбайского районов (2,1%).

В разрезе управлений и подведомственных организаций акимата Алматы больше всего письменных обращений поступило в адрес Управления городской мобильности (19,2%), Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития (8,9%), а также Алматы Қала Жарық (4,8%), Алматинские тепловые сети (2%) и Алматы Су (1,4%).

Жители и гости города могут подать обращения в Open Almaty несколькими способами: контакт-центр 1308, 338 33 88, портал open-almaty.kz и социальные сети Instagram, Facebook, Twitter (@openalmaty.kz). Фронт-офис в период режима карантина не функционирует.

Как отметили в Общественной приемной, вопросы, адресованные аппаратам районных акимов и части управлений (содержание городских объектов, благоустройство дворовых площадок, уборка территорий, очистка арыков и т.д.), рассматриваются без требования установления авторства.

Обращения в правоохранительные органы и органы контроля, требующие проведения проверки (к примеру, Департамент полиции, Управление административной полиции, Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг, Департамент экологии, Департамент государственных доходов, Управление градостроительного контроля города Алматы и др.), по которым невозможно установить авторство, отсутствует подпись, в том числе электронно-цифровая, почтовый адрес заявителя, в соответствии с законодательством относятся к анонимным обращениям и не подлежат рассмотрению.

В таких случаях, заявители могут заполнить онлайн-форму на портале open-almaty.kz, выбрав способ подтверждения подачи обращения "Подпись ЭЦП".

Общественная приемная акимата г. Алматы "Open Almaty" открыта на базе АО "Центр развития города Алматы" в 2017 году. Миссия проекта – создание безбарьерной среды, подотчетности государственных органов населению, решение проблем во всех сферах жизнедеятельности Алматы.

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