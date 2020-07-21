Канье Уэст назвал своим вице-президентом рэпера Джей-Зи

До этого Уэст предлагал назначить на должность лайф-коуча и проповедницу из Вайоминга Мишель Тидбол.

Американский рэпер Канье Уэст заявил, что хотел бы сделать своего коллегу Джей-Зи вице-президентом, передает zakon.kz со ссылкой на Lad Bible.

Я обратился к Джею, чтобы он стал моим вице-президентом и напарником, - сказал Уэст.

До этого Уэст предлагал назначить на эту должность лайф-коуча и проповедницу из Вайоминга Мишель Тидбол, но теперь передумал.

Ранее Уэст начал свою предвыборную кампанию кандидата на пост президента США. На встрече с избирателями он не смог сдержать слез во время разговора об абортах. Кроме этого он заявил о необходимости выплачивать миллион долларов за рождение ребенка.

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