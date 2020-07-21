Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

Канье Уэст назвал своим вице-президентом рэпера Джей-Зи

До этого Уэст предлагал назначить на должность лайф-коуча и проповедницу из Вайоминга Мишель Тидбол.

Фото : nme.com21 июля 2020, 11:00

Американский рэпер Канье Уэст заявил, что хотел бы сделать своего коллегу Джей-Зи вице-президентом, передает zakon.kz со ссылкой на Lad Bible.

Я обратился к Джею, чтобы он стал моим вице-президентом и напарником, - сказал Уэст.

До этого Уэст предлагал назначить на эту должность лайф-коуча и проповедницу из Вайоминга Мишель Тидбол, но теперь передумал.

Ранее Уэст начал свою предвыборную кампанию кандидата на пост президента США. На встрече с избирателями он не смог сдержать слез во время разговора об абортах. Кроме этого он заявил о необходимости выплачивать миллион долларов за рождение ребенка.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты