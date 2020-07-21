В три раза сократилось количество вызовов скорой помощи в Карагандинской области

Сейчас приобретается 90 ИВЛ аппаратов, 10 из которых будут поставлены на этой неделе.

За последние 2 недели в целом эпидситуация в Карагандинской области стабилизируется. В настоящее время суточная выписка пациентов выше, чем госпитализация. Снизилась нагрузка на стационары, сообщает zakon.kz

Всего в Карагандинской области 4 486 коек инфекционного и пульмопровизорного профиля. Загруженность коек в инфекционных и провизорных госпиталях уменьшилась до 50%. Сейчас в стационарах области продолжают лечение 2 433 больных. С момента начала эпидемии 4 403 пациента выздоровели - это 62% от общего числа заражённых.

Вместе с тем сократилось и количество обращений в скорую помощь. Раньше диспетчеры получили до 2 200 вызовов в сутки, сейчас - до 600.

В три раза уменьшились вызовы скорой помощи. Была проблема в наличии коек, сегодня 50% из них свободны и находятся в резерве. Две недели назад этот показатель был значительно выше и составлял 80%, - отметил аким Карагандинской области Женис Касымбек на заседании правительства.

В регионе также уделяют особое внимание оснащению больниц. Для обеспечения больных кислородом приобретены 1 500 концентраторов, а также установлены централизованные системы подачи медицинских газов на пяти объектах.

Сейчас приобретается 90 ИВЛ аппаратов, 10 из которых будут поставлены на этой неделе. На днях спонсоры за счёт собственных средств закупили в Турции и привезли в Караганду 100 кислородных концентраторов и необходимые лекарства, в том числе антикоагулянты.

Сегодня действуют 17 кабинетов компьютерной томографии. К октябрю будут установлены еще пять - в Шахтинске, Караганде, Балхаше, Жезказгане, Сатпаеве. Кроме того, мы приобретаем 25 современных цифровых рентген-аппаратов, - сообщил глава региона.

Также в регионе идет работа по формированию стратегического запаса лекарственных средств. Поступило 17 тонн препаратов из России. Поставки медикаментов планируют увеличить в три раза.

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