В Алматы с 22 июля заработают три новых участка платной парковки

Жильцы домов, расположенных на этих улицах, могут оформить резидентское соглашение сроком на полгода.

Компания Almaty Parking сообщила о новых участках платной парковки, которые заработают с 22 июля, передает zakon.kz.

Друзья, с 22 июля приступают к работе три новых участка платных парковок, - говорится на странице компании Facebook.

Так, новые платные парковки появятся:⠀

По ул. Панфилова между ул. Макатаева и пр. Райымбека.

• Номер зоны – 1002

• Количество парковочных мест – 127

• Количество мест для инвалидов – 6

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По ул. Валиханова между ул. Сатпаева и пр. Абая.

• Номер зоны – 1007

• Количество парковочных мест – 73

• Количество мест для инвалидов – 3

По ул. Наурызбай батыра между ул. Макатаева и ул. Маметовой.

• Номер зоны – 1002

• Количество парковочных мест – 43

• Количество мест для инвалидов – 2

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Как поясняется, парковки в этих местах сделали платными, так как улицы Панфилова, Валиханова и Наурызбай батыра находятся в самом центре Алматы в экономически активных районах.

Здесь располагаются офисы, рестораны и различные учреждения, которые стимулируют трафик в рабочие часы.

В этом году загруженность бесплатных парковок достигла критического значения и после обсуждений с властями города было принято решение сделать эти участки платным. Основная цель – в несколько раз увеличить ротацию парковочных мест и предоставить всем горожанам равные права на общественное городское пространство. Тариф позволяет отсеять лишний трафик, увеличить количество свободных мест в течение дня, упорядочить процесс парковки, уменьшить количество нарушений и увеличить скорость движения потока благодаря правильному распределению парковочных мест, - говорится в сообщении.

Как отмечается, жильцы домов, расположенных на этих улицах, могут оформить резидентское соглашение сроком на полгода. Цена 6000 тенге.

Сделать это можно удаленно через сервис приема документов docs.aparking.kz. Соглашение распространяется на тех жителей, чей дом примыкает к улице с платной парковкой.

Также есть возможность приобрести месячный абонемент на одну зону для нерезидентов. Цена 6000. Оформить можно в личном кабинете по адресу lk.aparking.kz.

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