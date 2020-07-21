Курс доллара немного снизился
Доллар подешевел на 0,59 тенге.
Фото : gdepensia.ru21 июля 2020, 11:16
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 414,21 тенге (-0,59), передает zakon.kz.
В обменниках доллары покупают/продают по 413-414,5 тенге, евро - 474,5-476,5 тенге, рос. рубль - 5,75-5,8 тенге.
Тем временем мировые цены на нефть растут.
Так, по данным торгов, августовские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,07%, составив $40,84 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре увеличились на 0,23% — до $43,38 за баррель.
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