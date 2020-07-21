Этапы развития коронавируса, и когда лучше делать КТ легких

Заболевание у каждого человека проходит индивидуально и может закончиться на любом этапе.

Какие этапы развития заболевания коронавирусом существуют, и когда правильно делать рентген и компьютерную томографию? Ответы на эти и другие вопросы прозвучали в прямом эфире на странице в instagram акимата Нур-Султана, передает zakon.kz.

Отвечала на волнующие многих вопросы директор городского центра фтизиопульманологии Анна Цепке.

По словам медика, существует четыре периода инфекционного процесса.

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Первый период – инкубационный. Это значит, что от момента контакта с человеком, который является выделителем, до первых симптомов проходит какое-то время – от 2 до 14 дней. Если вы являетесь контактным, то тут применимо как раз-таки всем известное слово "самоизоляция". Какие исследования проводить в это время? На самом деле, никаких, потому что они не будут диагностически полезными. Важно наблюдать за своим состоянием, – поясняет Цепке.

Второй период КВИ – гриппоподобный. Тогда может повыситься температура, появиться ломота, боли в мышцах, горле, потеря обоняния и вкуса. Могут быть тошнота и рвота.

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Надо ли делать рентген и компьютерную томографию? Это также бесполезно, потому что в подавляющем большинстве случаев на КТ мы еще ничего не видим. Человек может сделать это исследование, подумать, что все нормально, но на самом деле все только началось. Поэтому нет необходимости делать такие исследования, – акцентирует внимание медик.

Далее наступает третья стадия COVID-19. Специалисты называют ее "периодом разгара".

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Симптомы становятся особенно выраженными. Присоединяется одышка, кашель, температура выше 38. Это период разгара, когда есть необходимость госпитализации. И вот здесь все исследования будут информативными, – говорит Цепке.

Последний, четвертый период – реконвалесценция.

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То есть тогда, когда заболевание прошло, период выздоровления. Этот период длится довольно долго. От 14 дней до 3-6 месяцев идет восстановление, – пояснила директор городского центра фтизиопульманологии.

Также она обратила внимание, что заболевание у каждого человека проходит индивидуально и может закончиться на любом этапе.

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