Какая страна выйдет победителем после коронавируса

Это не США или Китай.

Индийский инвестор и глобальный стратег Ручир Шарма назвал страну, которая выйдет победителем после пандемии коронавируса, передает zakon.kz.

Свое мнение он опубликовал в New York Times.

Крупная экономическая держава, которая поздно столкнулась с коронавирусом, но правительство которой действовало быстро. С помощью тестов страна была готова быстро "сгладить кривую" и ограничить уровень смертности. Сдержав распространение вируса, эта страна ввела кратковременный и точечный режим самоизоляции, благодаря чему безработицу удалось ограничить шестью процентами. Мировое сообщество обрушило на нее шквал заслуженных похвал, а у ее лидера случился скачок популярности - с 40 до 70%.

Речь, по словам эксперта, идет о Германии под руководством канцлера Ангелы Меркель. Страна проявляет все свои сильные стороны и преимущества, и благодаря этому ее крупная экономика наверняка будет процветать в мире после пандемии, считает автор статьи.

Реакция Германии на пандемию показало уже существующие сильные стороны: эффективная власть, низкий уровень долга, первоклассная экономика, чья превосходная репутация защищает немецкий экспорт в условиях сокращения мировой торговли, а также огромный потенциал для создания собственных IT-компаний в мире, где доминируют американские и китайские интернет-гиганты.

В течение долгих лет, когда госпожа Меркель настаивала на жесткой экономии для других членов Европейского Союза, они высмеивали ее как “Швабскую домохозяйку”, архетип бережливого немца, который экономит черствый хлеб для пельменей. Теперь они уже не смеются, - отметил Ручир Шарма.

Инвестор также подчеркнул, что Германия - это стареющее, консервативное общество. Но критики, которые считают, что оно слишком медленно развивается, уже доказали свою неправоту.

По мере того как пандемия ускоряет темпы цифровизации и деглобализации и увеличивает мировые долги, Германия выделяется своим относительным отсутствием слабости к этим вызовам и наличием правительства, готового справиться с ними, - заключил Шарма.

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