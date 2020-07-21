Алматинская интеллигенция обратилась к жителям с призывом

Сейчас ситуация зависит от осознанности и ответственности каждого человека.

В условиях пандемии коронавируса алматинская интеллигенция обратилась к жителям города с призывом соблюдать карантинные меры, сообщает zakon.kz.

По информации прес-службы акимата города, в их числе казахский писатель и кинодраматург, член Союза писателей Казахстана, заслуженный деятель Казахстана Смагул Елубай, актёр, режиссёр театра и кино Асанали Ашимов, поэт, председатель Союза писателей Казахстана Улыкбек Есдаулет.

В такой трудный период, как сегодня, мы как никогда должны поддерживать друг-друга, сплотиться и действовать сообща. Мы должны прислушаться к тому, что говорит нам Правительство. Я верю в наше взрослое поколение. Поэтому я обращаюсь к нашей молодежи. Многие из них не соблюдают правила, не носят маски, гуляют на свадьбах, устраивают мероприятия. Время праздновать еще впереди, - сказал Асанали Ашимов, отметив, что время для торжествования наступит тогда, когда страна выйдет из этой сложной ситуации.





- Сейчас ситуация зависит от осознанности и ответственности каждого человека. Богатство нашего государства - это народ. Богатство народа - богатство страны. Давайте беречь, сострадать и понимать друг-друга. Для этого нужна дисциплина. Давайте возьмемся за это! - призвал Асанали Ашимов.



В свою очередь поэт, журналист и редактор Улыкбек Есдаулет обратил внимание алматинцев на важность соблюдения всех эпидемиологических требований.





Эпидемия коронавируса, которая потрясла мир, распространяется как лесной пожар, забирая жизни наших людей. Каждый день мы наблюдаем печальные новости, слова скорби. Безвременно уходят одаренные и талантливые люди, выдающиеся граждане нашей страны. Количество семей, оплакивающих родных растет день ото дня. Нам нужно усилить меры предосторожности. Пока государство обеспечивает лекарствами и наводит порядок, мы должны принять меры предосторожности, следовать требованиям и вместе работать над преодолением эпидемии, - отметил У. Есдаулет.





Также он поделился своим мнением на случаи проведения торжеств, свадеб и массовых сборов. Он призывает всех на время прекратить организацию подобных мероприятий.





С давних пор у казахов считалось неуважением игнорировать приглашения в гости, сейчас, в связи с ситуацией, появилась поговорка, что “не следует идти туда, куда тебя приглашают”. Тем не менее, в наших деревнях и городах практика проведения тайных свадеб, церемоний обрезания, проводов невесты, дней рождения и даже сборов в ночных клубах или сбора в горах, все еще наблюдается. Все это должно быть прекращено, иначе таким образом мы помогаем нашему врагу, которым является коронавирус. Я не согласен с тем мнением, которое распространяется сейчас, о том что отказ в проведении семейных мероприятий, приглашении гостей и посещении родственников - “Ұят”. На мой взгляд, неправильно так говорить и поступать, сваливая вину на “Ұят” казахов. Несомненно совесть для казахов превыше всего. Если и искать причину, то в бесстыдстве и беспорядочности. Поэтому, призываю всех принять меры предосторожности, соблюдать все требования и быть осторожными во всем. Давайте жить с надеждой, давайте жить с верой! - отметил У. Есдаулет.

Писатель Смагул Елубай добавил, что необходимо беречь как себя, так и здоровье окружающих людей.

Уважаемые алматинцы! Сейчас в нашем городе ситуация, связанная с заболеванием, не самая лучшая. Этому я убедился будучи прикованным к постели из-за заболевания. В течение 17 дней, проведенных в больнице, мы просили лишь об одном - чтобы никто больше этого не переживал. Мы молились за наших детей, внуков, за всех наших родных и близких. Зачем я говорю об этом. В Алматы уровень заражаемости этой болезнью очень высок. Даже сейчас не приостанавливается проведение свадеб, торжественных сборов, в особенности среди молодежи. Мы все это видим своими глазами. Хочу сказать, что ношение маски, соблюдения социального дистанцирования, и соблюдение всех требований нами очень важно и необходимо. Несоблюдение же может привести к печальному исходу. Берегите себя! - сказал С. Елубай.

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