В столице на 33% уменьшилось количество пациентов, поступающих в стационары с пневмонией

Принятые акиматом города меры по усилению амбулаторного лечения позволяют на первоначальной стадии болезни оказать необходимую медицинскую помощь и не допустить осложнения заболеваний.

За счет принятых карантинных мер и усиления амбулаторного лечения в поликлиниках на 33% уменьшилось количество пациентов (с 1348 до 903), поступающих в стационары с пневмониями, сообщает zakon.kz.

Об этом на заседании Правительства сообщил аким столицы Алтай Кульгинов. Поликлиниками города ежедневно проводится мониторинг за пациентами с бессимптомным и легким течением КВИ, пневмониями, проводятся онлайн-консультации в рамках телемедицины, организовываются стационары на дому и т.д.

Принятые акиматом города меры по усилению амбулаторного лечения позволяют на первоначальной стадии болезни оказать необходимую медицинскую помощь и не допустить осложнения заболеваний.

Кроме того, снизилась нагрузка на станцию скорой медицинской помощи: в два раза сократилось количество вызовов в день (с 3 тыс до 1 тыс. 400), количество обращений в день также сократилось более чем в 2 раза (с 4 тыс. 300 до 2 тыс.), в том числе по КВИ с 500 до 175 в сутки. Для разгрузки работы станции скорой медпомощи были созданы телеграм-бот станции скорой медпомощи (@ns103bot), который ежедневно обрабатывает до 200 заявок, колл-центр - до 500 звонков.

Ситуационный центр обработал обращения более 1200 человек, из них 901 равномерно распределены по стационарам. Также работает мобильное приложение Damumed, через которое можно записаться на онлайн-прием и бесплатно получить консультацию в формате видеозвонка. Информация о текущем приеме сохраняется в медицинской записи врача.

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