В "Алматыэлектротранс" прокомментировали автобус в маске

Этим мы хотим напомнить алматинцам о необходимости беречь себя.

На фото алматинского автобуса "в маске" пользователи социальных сетей отреагировали по-разному. В ТОО "Алматыэлектротранс" рассказали, как появилась такая идея, сообщает zakon.kz.

Денег на это ушло нисколько. Идея родилась спонтанно, мы увидели эту маску-наклейку в одной фармкомпании, которая изготовила для своих целей. Мы попросили у них это использовать, и поэтому такая маска всего одна и в одном автобусе. Инициатива была наша. Маска используется с целью необходимости соблюдения карантинных мер. Это не только призыв носить маски, но и соблюдать дистанцию и т.д. Этим мы хотим напомнить алматинцам о необходимости беречь себя, - рассказали МИА "Казинформ" в пресс-службе ТОО "Алматыэлектротранс".

Как рассказали в компании, они не ожидали такого эффекта и результата. Автобус стал популярным в соцсетях.

Уже нас в соцсетях отметили 400 человек, всем нравится. Фотографируются с автобусом. Очень позитивно пишут. Рады, что людей это вдохновило. Смотрим, что появилась новая волна постов со стороны граждан, призывающих соблюдать карантинные меры. Мы считаем, что достигли своей цели. Будем ли мы на другие автобусы использовать такие маски, пока не можем сказать, - сообщили в компании.

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