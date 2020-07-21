Ученый назвал число "нулевых пациентов" с СOVID-19 в России

Первый человек, для которого есть генетические последовательности распространения вируса - это женщина, приехавшая из Франции.

Число "нулевых пациентов" с СOVID-19 в России превышает 67 человек. Такую цифру назвал профессор Сколтеха Георгий Базыкин, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Эта цифра взята из первого исследовании геномной эпидемиологии COVID-19 в России, выполненного при участии ученых из Центра наук о жизни Сколтеха, Высшей школы экономики, НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева и Института проблем передачи информации имени А. А. Харкевича. Базыкин руководил научной группой.

Даже по тем ограниченным вариантам что у нас есть, мы видим 67 независимых завозов. Часть из них привела к распространению вируса в России. Мы видим девять линий внутрироссийских, которые распространяются по России и нигде больше, кроме России, их нет. Я уверен, что и то и другое число - это недооценка. У нас не было одного "нулевого" пациента, у нас было множество завозов, можно говорить о некотором потоке этих людей, - сказал профессор.

Он также пояснил, что "поток зараженных" в России наблюдался в течение двух недель, когда уже возникли вспышки в Европе. Как уточнил ученый, меньшее число линий распространения эпидемии по сравнению с количеством "нулевых пациентов" связано с тем, что многие не стали распространителями инфекции. По каким причинам, ученым пока неизвестно.

Профессор отметил, что первый человек, для которого есть генетические последовательности распространения вируса - это женщина, приехавшая из Франции.

Генетически мы подтверждаем, что ее вариант вируса такой, какой был в это время только в Франции. Но, как я и сказал, не было такого отдельного человека, который принес вирус во всю России, было много событий завоза, было много "нулевых" пациентов, каждый из которых спровоцировал маленькую вспышку в каждом городе, в который он приезжал, - подчеркнул исследователь.

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