Шпекбаев обратился к новому руководству "СК-Фармация"

Анализ коррупционных рисков в деятельности "СК-Фармации" надо провести оперативно, с широким привлечением внешних экспертов.

Фото : Антикоррупционная служба

Глава Антикоррупционной службы РК Алик Шпекбаев обратился к руководству "СК-Фармация", передает zakon.kz. Кто внимательно отслеживает социальные сети, согласится со мной, что люди считают одними из основных причин осложнения ситуации с коронавирусом именно коррупцию, бюрократию и безответственность. И это вполне справедливо, особенно в контексте уголовных дел в отношении должностных лиц "СК-Фармации", Фонда медицинского страхования, а также целого ряда медицинских учреждений местных исполнительных органов, - сказал он на коллегии Агентства по итогам года. Он отметил, что анализ коррупционных рисков в деятельности "СК-Фармации" надо провести оперативно, с широким привлечением внешних экспертов. От качества нашей аналитики будет зависеть, насколько эффективной и добропорядочной станет эта организация в будущем. Надеюсь, новое руководство единого дистрибьютора заинтересовано в этом не меньше нас и исполнит все рекомендации по устранению коррупционных рисков и обеспечению прозрачности, - заключил Шпекбаев.

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