В Шымкенте одобрено около 60 проектов по программе "Экономика простых вещей"

До конца года дополнительно планируется финансирование 22 проектов банками второго уровня на сумму 23,3 млрд тенге.

В Шымкенте будут созданы производства агропромышленной, продовольственной и легкой промышленности, а также мебели и домашних товаров. Эти проекты финансируются в рамках программы "Экономика простых вещей", сообщает zakon.kz.

В рамках данной программы от предпринимателей поступило предложение по 92 проектам на общую сумму 87,8 млрд. тенге. Из них одобрено около 60 проектов, так на сегодняшний день профинансировано 37 проектов на сумму 7,6 млрд. тенге. Об этом сообщили специалисты управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития.

Вместе с тем, до конца года дополнительно планируется финансирование 22 проектов банками второго уровня на сумму 23,3 млрд тенге.

Стоит отметить, что в данной программе могут участвовать как субъекты малого и среднего бизнеса, так и представители крупного бизнеса.

"Экономика простых вещей" состоит в основном из двух направлений. Первое - льготное кредитование субъектов предпринимательства, второе – развитие вышеназванных отраслей промышленности. По льготному кредитованию банки выдают кредиты предпринимателям под 15% до 10 лет, из них 9% субсидируются через Фонд "Даму".

Следует подчеркнуть, в направлении производства в агропромышленном комплексе 10 процентов из них субсидируются через управление сельского хозяйства. Таким образом, предприниматели фактически погашают кредит по 6 и 5 процентам.

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