Ондасын Уразалин: Положительная динамика – не повод для самоуспокоения

На пополнение оборотного капитала сети местных аптек за счет внебюджетных средств выделено 500 млн тенге.

В Актюбинской области наблюдается снижение заболеваемости КВИ и пневмонией, сообщает zakon.kz.

О мерах, принимаемых в этой связи аким области Ондасын Уразалин проинформировал Премьер-министра Аскара Мамина в ходе заседания Правительства РК.

В регионе функционируют 4 лаборатории с возможностью проведения 600 ПЦР тестов в сутки. В целом, проведено порядка 130 тысяч лабораторных и экспресс тестов.

С начала пандемии количество койко-мест увеличено почти в 4 раза. На базе провизорных стационаров есть возможность одновременного размещения 3 988 больных, имеется 337 инфекционных, 2636 провизорных, 1015 резервных койко-мест. Стационары загружены на 58%, свободными остаются 1173 места. В области имеется 16 аппаратов для проведения компьютерной томографии и 63 рентген аппарата, в том числе 2 передвижных медицинских комплекса, 186 стационарных и портативных аппаратов ИВЛ. Дополнительно закуплены еще 15 аппаратов ИВЛ. Провизорные стационары полностью обеспечены кислородом и аппаратами Боброва, - сообщил Ондасын Уразалин.

Решен вопрос с лекарственным обеспечением: два раза в неделю СК "Фармация" поставляет медикаменты в провизорные и инфекционные стационары. На средства местного бюджета в Оренбургской области дополнительно закуплено 117 тысяч востребованных лекарств по 25 позициям, что позволило обеспечить достаточный запас всех медицинских учреждений на месяц.

На пополнение оборотного капитала сети местных аптек за счет внебюджетных средств выделено 500 млн тенге, достигнута договоренность с аптечными сетями о торговой надбавке не более 10%.

В рамках поручения Президента о производстве собственных лекарственных препаратов на базе ТОО "ТК-Фарм" организован выпуск противовирусного препарата "Грипповир". За счет внебюджетных средств компании выдан беспроцентный займ на сумму 75 млн. тенге и оказана помощь в получении сырья из Китая. В результате, предприятие увеличило производство противовирусного препарата с 5 тысяч до 20 тысяч упаковок в неделю, - добавил глава региона.

Вместе с тем, несмотря на снижение заболеваемости в регионе усилена информационно-разъяснительная работа. В организациях первичной медико-санитарной помощи продолжают работать 152 мобильные группы, в режиме 24/7 действует call-center.

Создано около 200 мониторинговых групп, которыми проведено более 8 600 проверок различных объектов, выдано 3 106 уведомлений.

Благодаря принятым мерам нам удалось значительно снизить заболеваемость. С начала июля загруженность койко-мест снизилась с 78% до 58%. Если ранее в пик заболеваемости в службу скорой помощи ежедневно поступало порядка 2 600 звонков в день, то в настоящее время это количество снизилось до 1800, в стационары доставляются 60-70 больных. Мы видим снижение более чем в 2 раза. Безусловно, это не повод для самоуспокоения. Мы видим плавное снижение заболеваемости, но это не повод расслабляться. Инфекция, к сожалению, не ушла. Со своей стороны мы примем все необходимые меры по предотвращению ее распространения, однако население должно придерживаться всех правил и требований, - подчеркнул Ондасын Уразалин.

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