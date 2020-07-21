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О "распиле" народных денег высказался Шпекбаев

Будет обеспечено сопровождение госпрограмм как в превентивно-профилактической плоскости, так и оперативно-следственным путем.

Фото : b-g.by21 июля 2020, 12:55

Алик Шекбаев поручил обеспечить комплексное сопровождение реализации госпрограмм, передает zakon.kz.

Граждане справедливо требуют тотального контроля, поэтому мы обязаны своевременно предупреждать и пресекать распил народных денег при реализации социальных программ. Эффективной превентивной мерой здесь может стать полноценный антикоррупционный аудит на стадии их разработки, который позволит исключить предпосылки для хищений и злоупотреблений, - сказал глава Антикоррупционной службы на заседании коллегии Агентства по итогам полугодия.

Он отметил, что будет обеспечено сопровождение госпрограмм как в превентивно-профилактической плоскости, так и оперативно-следственным путем.

Все это в полной мере согласуется с поручением главы государства о недопущении дискредитации очередной госпрограммы, - добавил спикер.


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