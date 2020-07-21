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Председатель Антикора: Ставки откатов всем известны

Видится целесообразным кардинальный пересмотр системы планирования и освоения бюджетных средств.

Фото : Антикоррупционная служба21 июля 2020, 13:03

О проблемах в госзакупках высказался глава Антикоррупционной службы, передает zakon.kz.

Тяжело признавать, что до сих пор процветает система откатов, ставки которых всем известны. Отдельные не чистые на руку чиновники даже в такое сложнейшее для страны время идут на откровенное кощунство, обогащаясь на закупках средств индивидуальной защиты, лекарств и медицинского оборудования. Согласитесь, одними задержаниями и посадками эту проблему не решить, - сказал Алик Шпекбаев на заседании коллегии Агентства по итогам работы за 6 месяцев.

Видится целесообразным кардинальный пересмотр системы планирования и освоения бюджетных средств.

Решение я вижу в обеспечении тотальной открытости и прозрачности бюджетов всех уровней, а также усилении общественного и гражданского контроля, - сказал он.


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