Председатель Антикора: Ставки откатов всем известны
Видится целесообразным кардинальный пересмотр системы планирования и освоения бюджетных средств.
Фото : Антикоррупционная служба21 июля 2020, 13:03
О проблемах в госзакупках высказался глава Антикоррупционной службы, передает zakon.kz.
Тяжело признавать, что до сих пор процветает система откатов, ставки которых всем известны. Отдельные не чистые на руку чиновники даже в такое сложнейшее для страны время идут на откровенное кощунство, обогащаясь на закупках средств индивидуальной защиты, лекарств и медицинского оборудования. Согласитесь, одними задержаниями и посадками эту проблему не решить, - сказал Алик Шпекбаев на заседании коллегии Агентства по итогам работы за 6 месяцев.
Видится целесообразным кардинальный пересмотр системы планирования и освоения бюджетных средств.
Решение я вижу в обеспечении тотальной открытости и прозрачности бюджетов всех уровней, а также усилении общественного и гражданского контроля, - сказал он.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5032832-dfc804cf974197f07ac9bfd4cd66624b
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...