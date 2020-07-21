"Игры" мальчиков сексуального характера прокомментировали в полиции Актау

Проводится досудебное расследование.

Очевидцы запечатлели на видео двух мальчиков, которые занимались действиями, похожими на секс. В департаменте полиции Мангистауской области прокомментировали данный инцидент, сообщает zakon.kz.

По сообщению очевидцев, шокирующее действие происходило в 12 микрорайоне Актау.

После изучения видеозаписи, опубликованной в Сети 19 июля полицейскими были установлены личности мальчиков. Оба они оказались малолетними детьми.

Дети имитировали ранее увиденную в интернет-сети видеозапись с содержанием эротических цен. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по части 1 статьи 121 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (Насильственные действия сексуального характера (Мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшего (потерпевшей), - пояснили в пресс-службе ведомства.

В полиции отметили, что по данному факту проводится досудебное расследование.

Иная информация в целях следствия не разглашается, - добавили в ведомстве.

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