Как волонтеры помогают во время карантина в Алматы

Они ведут в том числе разъяснительную работу.

С первый дней действия режима ЧП волонтеры начали оказывать помощь казахстанцам бороться с пандемией коронавируса. Сейчас, когда в стране действуют повторные карантинные ограничительные меры, волонтеры не устают помогать соотечественникам от чистого сердца, передает корреспондент zakon.kz.

Сейчас волонтеры алматинского филиала "Лиги волонтеров" проверяют различные учреждения на предмет соблюдения ими санитарно-эпидемиологических норм

Нами было выявлено более 150 нарушений, которые в последующим отрабатывали с государственными структурами. На данный момент мы активно проверяем аптеки Алматы на наличие необходимых лекарств, соответствие цен на лекарства в аптеках среднерыночным, ежедневно отрабатываем выявленные факты с государственными структурами, - сказала председатель алматинского филиала ОФ "Лига волонтеров Казахстана" Багдат Анарбаева.

Лига волонтеров помогает одиноким пенсионерам, доставляет им продукты первой необходимости, лекарства бесконтактным путем, созваниваются с ними по телефону и помогают решать разные вопросы.

Кроме того, волонтеры ведут мониторинг мест массового скопления людей на предмет соблюдения алматинцами требований карантина, ведут разъяснительную работу.

На данный момент у Лиги волонтеров выстроены отношения со всеми уполномоченными госорганами, чтобы можно было моментально решать проблемы.

Работает горячая линия, Instagram, Whats App, люди просят помочь найти лекарства, нуждающиеся просят предоставить лекарства или продукты, по данным запросам мы оперативно реагируем и помогаем максимально.

В то же время алматинским городским молодежным крылом "Jas Otan" была запущена акция "Береги своих близких". Ежедневно в местах большого скопления людей волонтеры Jas Otan совместно с другими волонтерскими организациями проводят разъяснительную работу среди алматинцев и гостей города о необходимости беречь свое здоровье, соблюдать требования карантина.

Раздали более 5 тыс. многоразовых медицинских масок людям, находящимся в местах массового скопления людей без них. Недавно наши волонтеры помогали разгружать специальное оборудование для оборудования стационара, развернутого в Halyk Arena. Сегодня завершили акцию "Низкий поклон врачам". 800 работников 14 медицинских учреждений Алматы за счет средств спонсоров получали специальные наборы, это знак внимания, моральная, психологическая поддержка, - рассказал руководитель алматинского городского молодежного крыла "Jas Otan" Мади Ахметов.

Напомним, что за первые 2 дня режима ЧП (16, 17 марта) и карантина в коворкинг-центре волонтерами Jas Otan было сшито более 300 масок, их распределили для сотрудников коммунальных служб мегаполиса, продолжавших работу. Кроме того, волонтеры обратились к бизнесменам и цехам с призывом на благотворительной основе выпускать маски. Волонтеры также раздавали напиток наурыз-коже для сотрудников правоохранительных органов, которые находились на блокпостах. Член алматинского городского совета Jas Otan, волонтер Вахид Гасанов помог обеспечить блокпосты гигиеническими средствами (санитайзеры, антисептики) на сумму 3 млн, а также оказал спонсорскую помощь для обеспечения санитарными средствами медицинских учреждений.

Также Jas Otan помогал гигиеническими наборами центрам адаптации несовершеннолетних в Турксибском районе. В рамках акции Biz birgemiz, объявленной Главой государства, подключились компании, предоставлявшие продуктовые корзины, а волонтеры Jas Otan бесконтактно передавали адресатам.

В свою очередь, волонтеры "Лиги волонтеров" в Алматы с момента объявления режима ЧП расфасовали и доставили бесконтактным способом более 20 тыс. продуктовых социальных корзин для нуждающихся слоев населения. С начала карантина волонтеры "Лиги волонтеров" организовали в Алматы 7 благотворительных акций по раздаче средств индивидуальной защиты, информационных материалов. Кроме того, Лига волонтеров предоставила питание для сотрудников правоохранительных органов, дежуривших во время режима ЧП на блокпостах.

Альберт Ахметов

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