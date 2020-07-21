Полицейские задержали водителей, грубо нарушивших ПДД в Туркестане 

Автомашины водворены на штрафстоянку.

В социальных сетях распространяется видео, на котором несколько автомашин, грубо нарушают правила дорожного движения, двигаясь прямо по центру дороги, сообщает zakon.kz.

При проверке выяснилось, что инцидент произошел в Туркестане на трассе Туркестан -Шымкент.

С целью установления личностей водителей полицейские провели необходимые розыскные мероприятия и привлекли нарушителей к административной ответственности.



В результате в отношении водителя Toyota Camry составили 5 административных протоколов по статьям КоАП РК: 230 ч.2 "Нарушение законодательства Республики Казахстан об обязательном страховании", 590 ч.2 "Нарушение правил эксплуатации транспортных средств", 595 ч.1 "Нарушение правил маневрирования", 593 ч.1 "Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности или мотошлемами, предусмотренных правилами дорожного движения" и 596 ч.3 "Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона".



А, водителя Audi полицейские привлекли к административной ответственности по статье 593 ч.1 КоАП РК "Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона".

Автомашины водворены на штрафстоянку.

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