Кулибаев: Алия Раева является вдохновляющим примером стойкости и упорства

Раева является членом паралимпийской команды по легкой атлетике.

Национальный Олимпийский комитет продолжает призывать соотечественников поддержать казахстанскую паралимпийскую спортсменку Алию Раеву, которая борется за международную премию имени австрийского педагога, создателя детских деревень SOS Германа Гмайнера, сообщает zakon.kz.

Международная премия Германа Гмайнера присуждается людям, которые выросли в детской деревне семейного типа SOS для сирот, и, несмотря на жизненные трудности, стали образцом для подражания, являются выдающимися в своей области (социальной, культурной, спортивной или профессиональной) и отдали долг обществу, внося свой вклад в благосостояние других людей и на благо своего сообщества.

На соискание были выдвинуты более 200 номинантов. В июне объявили имена восьми финалистов - четырех женщин и четверых мужчин из Хорватии, Кении, Болгарии, Албании, Эфиопии, Казахстана, Румынии и Ливии.

История Алии Раевой является вдохновляющим примером стойкости и упорства, еще одним доказательством, когда сила духа способна преодолеть все преграды. Ни одно достижение в конкурсе или спортивном соревновании не сравнятся с той победой, которую она одержала в борьбе за свою жизнь и продолжает помогать тем, кому это необходимо. Для всех нас это и является примером чемпионского характера, который закаляет спорт. Олимпийская и Паралимпийская команды Казахстана всегда поддерживали друг друга, и не только во время соревнований. Наши олимпийские ценности состоят в том, чтобы прививать уважение и солидарность, поддерживать единство и давать всем равные возможности. Мы искренне надеемся, что Алия сможет представить нашу страну на Паралимпийских играх и желаем ей успехов в достижении всех поставленных целей, - говорит президент Национального Олимпийского комитета Казахстана Тимур Кулибаев.

Добавим, что Алия Раева является членом паралимпийской команды по легкой атлетике. Девушка родилась с церебральным параличом, а биологическая мать оставила ее через несколько дней после рождения. Первые годы жизни девочка провела в государственном приюте, Алия приехала в Детскую деревню SOS в Алматы в 1996 году в возрасте пяти лет. В детстве ей сделали три операции на ногах, и врачи не были уверены, что она будет ходить. Однако, после длительной реабилитации, девочка не только снова пошла, но и стала одерживать победы в спорте. Уже длительное время спортсменка занимается легкой атлетикой, завоевывает награды в беге на 100, 200 метров и толкании ядра.

Раева, как и многие спортсмены всего мира, готовится к участию в главном старте четырехлетия. Она мечтает представить свою страну в Токио на Паралимпиаде.

Помимо тренировок Алия работает с молодыми людьми с ограниченными возможностями и молодыми матерями, а также выступает за права детей-сирот, детей и семей, оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах.

Ежедневная борьба, которую я вела с самого детства, не смогла меня сломить, именно поэтому я решила, что мой путь заключается в борьбе со своим диагнозом и победах, которые смогут вдохновить таких же людей, как я. Как показала мне жизнь, в такие моменты всегда появляются нужные люди, - озвучила Раева.

Всю прошлую неделю казахстанцы активно голосовали за Алию, которая в данный момент находится на втором месте. Финальный этап голосования завершится 23 июля. По его итогам выберут двух победителей. Напомним, до завершения голосования остается несколько дней.

Оставить свой голос можно здесь.

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