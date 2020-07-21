Когда нужно обратиться к врачам при температуре у ребенка

Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением.

Главный врач детской городской клинической инфекционной больницы Алматы Ержан Сералин рассказал о лечении коронавирусной инфекции, пневмонии, лекарственном обеспечении, а также о течении болезни у детей, передает zakon.kz.

Ержан Сералин отметил, что лечение проводится согласно последнему протоколу Министерства здравоохранения.

Все лечение делится на медикаментозное и немедикаментозное. Немедикаментозное лечение заключается в оказании первой помощи при тяжелой и средне-тяжелой формы пневмонии, когда у пациента наблюдается кислородная зависимость. При снижении сатурации мы переводим пациента на кислородное обеспечение. Наш стационар имеет 25 концентраторов кислорода и 88 стационарных точек. 12 коек реанимации также обеспечены кислородом. Также важное значение имеет положение больного. Он должен лежать на животе с подушкой под грудной клеткой, - заявил Сералин.

Медикаментозное лечение, продолжил главврач, основывается на симптоматике. В первую очередь - это борьба с недостатком кислорода, тромбозом сосудов, а также лечение гормональными препаратами, которые уменьшают отек ткани.

Антибиотики при вирусной инфекции или вирусной пневмонии должны вводиться только при вторичной инфекции.

Должно быть изменение в общем анализе крови. Если данных подтверждений нет, то в домашних условиях прием антибиотиков необходимо минимизировать. К сожалению мы видим, что в домашних условиях некоторые люди принимают антибиотики. Затем поступают в тяжелом состоянии с резистентностью к антибиотикам, и лечение проходит сложнее. Поэтому у меня убедительная просьба - не стоит сразу же прибегать к антибиотикам. В первую очередь лечение должно сопровождаться обильным питьем и снижением температуры - парацетамолом и жаропонижающими, - сказал Ержан Сералин.

Остальное лечение желательно проводить в условиях стационара под пристальным наблюдением врачей.

Также главный врач привел данные по вылечившимся детям.

У нас с начала пандемии 239 детей прошли стационарное лечение от COVID-19. На сегодня продолжают лечение девять детей. Все дети выписались в удовлетворительном состоянии с хорошей динамикой. Были среди них больные пневмонией средне-тяжелой и тяжелой формы, к счастью, все благополучно выписались. Летальных случаев не было. Буквально вчера выписали 10-дневного ребенка. Родился в роддоме и сразу мать с новорожденным была переведена к нам. И вчера они благополучно выписались домой с отрицательным анализом, - поделился Ержан Сералин.

Главный врач детской городской клинической инфекционной больницы также объяснил, какое лечение назначается детям.

Противовирусные препараты им не назначаем. Максимум антибиотики, с необходимой для детей дозировкой. Все наше лечение направлено против ОРВИ. И оно вполне адекватно подходит для данного вида вирусной инфекции. И слава богу, лечение переносят благополучно. Вы все понимаете, как родители хотят быстро помочь ребенку. Но как любое ОРВИ оно будет протекать и все этапы процесса ребенок будет проходить. Самое главное - не навредить. Как я сказал, дети хорошо переносят данный вирус. Если имеется температура в первую очередь нужно пропить парацетамол. Второе - обильное питье и изоляция. Не стоит выходить в скученные места с ребенком. Нужно сидеть дома в обстановке полного покоя. Если температура будет стойко держаться тогда необходимо в больницу и провести рентген. Если диагностирована пневмония, нужно обращаться к врачам и принимать дальнейшее лечение. Ни в коем случае нельзя самостоятельно пичкать ребенка антибиотиками и лекарствами. Максимум - сбить температуру и обильно пить жидкость, - подчеркнул Сералин.

Специалист также напомнил, что если у ребенка наблюдается стойкая температура в течение трех дней - нужно срочно обратиться к врачам.

Ержан Сералин также высказался о прогулках на улице. Учитывая теплую летнюю погоду родителям необходимо избегать массовых скоплений.

Маленькому ребенку до 5-6 лет очень сложно будет объяснить, что нужно постоянно носить маску. Поэтому к родителям огромная просьба. Учитывая такой подъем заболеваемости необходимо набраться терпения и постараться избегать скученности, особенно во дворах и тесных помещениях. Зачастую мы видим, как люди ведут детей в такие места. Причем сами родители в масках, а дети без них. Обидно становится, иногда приходится делать замечание.

Если мы будем строго придерживаться карантина и соблюдать все правила - социальная дистанция, ношение маски и избегание массовых скоплений - тогда, я думаю, у нас болезнь пойдет спад и мы вернемся к обычной жизни, - заключил он.

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