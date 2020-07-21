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Сколько медиков получат компенсацию за заражение КВИ на работе

Списки рассматриваются министерством труда и социальной защиты населения РК.

Фото : tvsamara.ru21 июля 2020, 15:47

Министр здравоохранения Казахстан Алексей Цой рассказал, сколько медицинских работников получат компенсацию за заражение КВИ на рабочем месте, передает корреспондент zakon.kz.

Списки мы получили из регионов, направили в министерство труда и социальной защиты населения. На данный момент подтвержденных случаев заражения у медицинских работников непосредственно коронавирусной инфекцией, которая была получена на рабочем месте, 123, летальных исходов - 59, которые также сейчас рассматриваются на уровне министерства труда и социальной защиты, - сообщил Алексей Цой на брифинге в СЦК.

Он отметил, что выплаты будут производиться за счет ГФСС. Задача ведомства - собрать списки и передать в Минтруда.

Тамила Языкова, Нур-Султан


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