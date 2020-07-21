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В Нур-Султане и девяти областях объявлено штормовое предупреждение 

Вероятность шторма 70-100 %.

Фото : 24.kz21 июля 2020, 15:48

22 июля штормовое предупреждение объявлено в нескольких областях Казахстана, сообщает zakon.kz.

В Актюбинской области днем местами сильный дождь. Местами ожидается гроза, шквал, днем возможен град. Ветер северо-западный, днем местами 15-20 м/с. В Актобе июля ожидается гроза, ветер северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с.

Ночью в Акмолинской области местами ожидаются гроза, северо-восточный ветер 15-20 м/с. в Нур-Султане ночью ожидается гроза, ветер северо-восточный при грозе порывы 15-18 м/с.

В Мангистауской области местами ожидаются гроза, ветер северо-западный 15-20 м/с. Днем местами ожидается пыльная буря, сохранится сильная жара 38-40 градусов.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный при грозе 15-20 м/с. Днем на юге ожидается сильная жара 35 градусов. На большей части сохраняется чрезвычайно высокая пожарная опасность.

Утром и днем местами в Кызылординской области ожидаются гроза, шквал, пыльная буря, град. Ветер северо-западный местами 15-20, порывы 23 м/с. Днем сохраняются сильная жара 40-43 градуса, чрезвычайная пожароопасность.

В Кызылорде днем сохраняется сильная жара 40-41 градуса.

В Костанайской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер северо-восточный местами 15-20 м/с.
Днем на юге сильная жара 35 градусов. В центральных и южных районах Костанайской области сохраняется высокая степень пожарной опасности. г. Костанай: 22 июля ожидается ветер северо-восточный днем порывы 18 м/с.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается гроза, шквал, днем град. Ветер северо-западный, северный местами 15-20, порывы 25 м/с. В Усть-Каменогорске ночью ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный порывы 15-20 м/с. В Семее ночью ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный порывы 15-20 м/с.

22-23 июля в Карагандинской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер северо-восточный, местами 15-20, порывы 23-28 м/с. 23 июля днем на юге ожидается сильная жара 35 градусов. На юге области сохраняется чрезвычайная высокая пожарная опасность. В Караганде 22 июля ветер северо-восточный, днем порывы 15 м/с.

Днем 22 июля в Жамбылской области местами ожидается сильная жара до 39°С. 23-24 июля местами ожидается гроза, шквал, ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с.

В Таразе днем 23-24 июля ожидается временами гроза, шквал, ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с.

Вероятность шторма 70-100 %


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