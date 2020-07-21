Внук украл телевизор у бабушки и сдал его в ломбард в Туркестанской области

Проник в дом через открытое окно.

Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемого в краже телевизора, сообщает zakon.kz.

По информации официального сайта МВД РК, общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшей, составила около 300 тысяч тенге.

Полицейские задержали подозреваемого, которым оказался внук потерпевшей и доставили его в Сайрамское РУП. Следствием установлено, что молодой человек проник в дом бабушки, воспользовавшись открытым окном.

После чего похищенный телевизор воришка сдал в ломбард за 150 тысяч тенге, а деньги потратил на свои нужды. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.

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