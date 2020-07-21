Об изменениях в протоколе лечения КВИ рассказали в Минздраве

Были исключены Лопинавир и Гидроксихлорохин.

Вице-министр здравоохранения РК Ажар Гиният рассказала об изменениях в 10-м клиническом протоколе лечения и диагностики коронавируса, передает zakon.kz.

Она отметила, что весь мир до сих пор ищет новые эффективные методы лечения КВИ. И наши ученые, клиницисты изучают международный опыт. Где есть лучшие методики, внедряют и улучшают протокол.

И 15 июля объединенная комиссия по качеству, с участием ведущих специалистов, рассмотрела и внесла дополнения в 10 редакцию клинического протокола лечения коронавирусной инфекции. В первую очередь, были исключены лопинавир и гидроксихлорохин. И по рекомендации ВОЗ, по американскому национальному регулятору, данные препараты признали неэффективными. Поэтому наши специалисты решили комиссионно исключить эти препараты, - сообщила Гиният.

Далее она сообщила, что на сегодня есть данные, что именно Ремдесивир и Фавипиравир - препараты, которые дают эффект при тяжелом течении КВИ.

Поэтому они были внесены дополнительно в клинический протокол, с целью клинического исследования и применения при тяжелом течении, - отметила спикер.

Также, по ее словам, впервые включено амбулаторное таблечение.

Сейчас ученые пришли к мнению, что лучше КВИ в легкой и средней тяжести симптоматически и патогенетически. Добавлены жаропонижающие препараты на уроне амбулаторного лечения и пероральные антикоагулянты. Сегодня эти препараты внесены в клинический протокол. И уже включен перечень амбулаторного лекарственного обеспечения бесплатно лечить коронавирусную инфекцию на уровне поликлиник данными препаратами, - отметила вице-министр.

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