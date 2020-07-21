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Девочка наказала мошенников, использовав их же оружие

Группу из девяти мошенников задержала полиция.

Фото : Pixabay21 июля 2020, 16:09

12-летняя жительница северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян мастерски наказала мошенников, которые украли у нее 184 доллара (76 тысяч тенге), передает zakon.kz со ссылкой на Global Times.

Мужчина позвонил на номер WeChat девочки и попросил отправить ей сумму. Взамен он пообещал, что вернет ее в двойном размере. Когда Сяосюэ перевела средства, мужчина заблокировал ее номер.

Девочка рассердилась и придумала план мести. Она позвонила на номер мошенника с другого телефона и представилась сотрудником службы поддержки клиентов банка.

Она сказала злоумышленнику, что на его счете наблюдаются подозрительные действия. Девочка попросила сообщить личную информацию для проверки.

Получив необходимую информацию, Саосюэ передала ее полицейским. С помощью улик полицейские выследили группу из девяти мошенников и задержали их.


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